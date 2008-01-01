Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 26 марта
В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +7,0..+7,6 градуса; Северном +6,3..+7,9 градуса, Северо-восточном +6,1..+8,4 градуса, Восточном +6,9..+8,3 градуса, Юго-восточном +7,1..+7,9 градуса, Южном +6,6..+7,4 градуса, Юго-западном +5,6..+7,1 градуса, Западном +4,5.+7,0 градуса, Северо-западном +5,9..+6,2 градуса.
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В Зеленограде переменная облачность без осадков, температура воздуха +3,5..+4,8 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха +2,5..+7,6 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /