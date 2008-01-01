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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:22 Среда, 27 марта



Предстоящим днём столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3 по области -2..+3 градуса. Ветер западного, северо-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 747 мм рт. ст..



Для метеочувствительных людей, имеющих хронические болезни, с симптомами переутомления и ослабленными функциональными резервами организма, переходные сезоны года становятся причиной недомогания, ухудшения самочувствия и сезонных обострений. Основным негативным фактором сегодня станет скачок атмосферного давления, ухудшение самочувствия в первую очередь будет у людей, страдающих гипертонией. Следует поддерживать организм лекарствами, которые назначены врачом, а также использовать народные средства, адаптогены и витаминные комплексы. / meteonovosti.ru /



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