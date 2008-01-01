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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:22 Среда, 27 марта

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3 по области -2..+3 градуса. Ветер западного, северо-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 747 мм рт. ст..

Для метеочувствительных людей, имеющих хронические болезни, с симптомами переутомления и ослабленными функциональными резервами организма, переходные сезоны года становятся причиной недомогания, ухудшения самочувствия и сезонных обострений. Основным негативным фактором сегодня станет скачок атмосферного давления, ухудшение самочувствия в первую очередь будет у людей, страдающих гипертонией. Следует поддерживать организм лекарствами, которые назначены врачом, а также использовать народные средства, адаптогены и витаминные комплексы. / meteonovosti.ru /
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Факт
3:00
местное
-2
Ср.
27 мар.
+2
Чт.
28 мар.
+4
Пт.
29 мар.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+35
Танголунда		 -32
Кюсюр

некомфортное место: Темир
комфортное место: Сурат

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