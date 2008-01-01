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Новости погоды

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На юге Сибири гололед и гололедица

ИА "Метеоновости" / 10:44 Среда, 27 марта

  Антициклон над Байкалом не дает волю атмосферным фронтам с запада. Однако влияние влажного воздуха уже почувствовалось накануне. Ночью 26 марта в Хакасии отмечалось сильное гололедно-изморозевое отложение (диаметр до 28 мм), на дорогах сильная гололедица. В Тыве прошел мокрый снег и снег, было ветрено, на дорогах скользко.

27 марта в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Алтайском крае ожидается сильная гололедица. При этом температура в этой части Сибири будет на 2-4 градуса выше климатической нормы. Днем от 5 до 10 градусов тепла, в предгорьях Алтая и Кемеровской области до +16 градусов, в южных районах Красноярского края и в Хакасии 9..14 градусов. Но из-за перепадов температур от ночи ко дню, ведь под утро мороз может достигать -3..-8 градусов, местами -15..-18 градусов, на дорогах сохранится гололедица. / meteonovosti.ru /
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