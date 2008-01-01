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Чукотка охвачена метелями



ИА "Метеоновости" / 10:57 Среда, 27 марта



Циклон с акватории Берингова моря вышел на континентальную часть Чукотки. Из-за его влияния на полуострове несколько дней не стихают метели. В минувший вторник, 26 марта, в Анадыре погода была снежная с почти ураганным ветром, до 33 м/с. В Эгвекиноте выпало за прошедшие сутки 17 мм осадков, это был продолжительный снегопад, ветер усиливался до 28 м/с. Несмотря на то, что циклон перемещается на акваторию Восточно-Сибирского моря, в его тыловой части еще сутки погода будет снежная с метелью. Хотя ветер будет не таким сильным. 28 марта ожидается ветер с порывами 17-22 м/с. Температура воздуха на северо-востоке Чукотки по-прежнему на 8-12 градусов будет превышать климатическую норму. / meteonovosti.ru /



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