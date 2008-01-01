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Штормовой циклон приближается к Камчатке



ИА "Метеоновости" / 11:18 Среда, 27 марта



Южный циклон, который пересек Сахалин, вышел на юг Курильской гряды. Под его влиянием ветреная погода задержалась на Сахалине. Усиливался ветер на побережье Приморского края, в районе Тернея до 23 м/с. С отходом другого циклона с акватории Берингова моря на север на юге Камчатского края атмосферное давление подросло. При этом на юге полуострова не стихал ветер, его порывы достигали 20-22 м/с. Сегодняшний и завтрашний дни, 27 и 28 марта, на юге Камчатского края будут снежными, ветреными с метелью, порывы ожидаются почти штормовой силы, до 28 м/с. Но с приближением циклона температура на крайнем юге полуострова немного повысится. Дневная температура в Петропавловске-Камчатском ожидается до +2 градусов. / meteonovosti.ru /



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