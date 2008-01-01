Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:30 Среда, 27 марта
В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2,6..+3,3 градуса; Северном +1,8..+3,8 градуса, Северо-восточном +1,9..+3,8 градуса, Восточном +2,3..+3,9 градуса, Юго-восточном +3,0..+4,3 градуса, Южном +2,7..+3,8 градуса, Юго-западном +1,8..+3,4 градуса, Западном +1,5.+3,2 градуса, Северо-западном +2,4..+3,0 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха +1,5 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +1,2..+3,5 градуса. / meteonovosti.ru /