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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:30 Среда, 27 марта



В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2,6..+3,3 градуса; Северном +1,8..+3,8 градуса, Северо-восточном +1,9..+3,8 градуса, Восточном +2,3..+3,9 градуса, Юго-восточном +3,0..+4,3 градуса, Южном +2,7..+3,8 градуса, Юго-западном +1,8..+3,4 градуса, Западном +1,5.+3,2 градуса, Северо-западном +2,4..+3,0 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +1,5 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +1,2..+3,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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