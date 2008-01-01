|
|
|
Новости погоды
Ближний востоке заливают дожди
ИА "Метеоновости" / 12:49 Среда, 27 марта
Нынешняя весна в восточном Средиземноморье отличается обилием дождей. И страны Ближнего Востока страдают от обилия осадков. Это средиземноморские циклоны, формирующиеся над севером Африканского континента, увлекаемые западным потоком, перемещаются вглубь континента Азия.
Первой на пути этих циклонов становится Турция, а затем районы Ирака и Ирана. Днем 26 марта на севере Ирака, в Мосуле выпало 11 мм осадков. А на территории Ирана почти везде были дожди. Самый сильный дождь, 36 мм за минувшие сутки, 26 марта прошел в Абаде (центральная часть страны).
И в ближайшие дни активная фронтальная зона сохранится вдоль северного побережья Африки, а зона осадков охватит все восточное Средиземноморье. Наиболее вероятны ливни на юге Греции, средиземноморском побережье Турции, на севере Ирака и Ирана.
Дожди в Иране идут уже с прошлой недели. Из-за стихии, ставшей следствием обильных осадков еще на прошлой неделе, в ряде областей Ирана были размыты дороги, повреждены инфраструктура и дома, транспорт, а также нарушено транспортное сообщение.
27 марта кратковременные дожди наблюдаются на территории Израиля (Тель-Авив, Иерусалим) что не характерно для конца марта. 28 марта осадков здесь не ожидается (разве что, в ночное время и на побережье), а 29 марта вероятность дождя опять увеличивается.
Вновь образовавшийся циклон до конца месяца еще будет поливать дождями Турцию, а затем дожди достанутся западу Казахстану. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.