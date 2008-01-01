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Новости погоды

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Дефицит тепла на юге России

ИА "Метеоновости" / 13:22 Среда, 27 марта

  На юге России, а именно, у Черноморского побережья Краснодарского края держится несколько дней прохладная погода. Холод зашел сюда в тылу южных циклонов, и воздух пока не сильно прогревается из-за облачности. Так, в Сочи 26 марта максимальная температура была всего +12,9 градуса, в Новороссийске +10,9 градуса. При слабоположительной температуре ночью в среднем за сутки температура была ниже климатической нормы примерно на 1 градус. Еще прохладнее было в минувшие выходные дни, 23 и 24 марта. В Сочи 23 марта, вообще, температура не дотянул до +7 градусов (+6,6). В Новороссийске 24 марта был холодный день, +7 градусов. 27 марта на Черноморском побережье воздух прогреется до +5..+10, в районе Туапсе-Сочи до +16. Местами пройдет дождь и будет ветрено, порывы 13-18 м/с. В последующие дни опять температура будет не такой высокой, +5..+10 градусов, лишь 30 марта в районе Сочи до +14 градусов. Кроме того, в последние дни марта, с 28 по 30 марта, при прохождении атмосферного фронта в Краснодарском крае ожидаются небольшие и умеренные осадки. / meteonovosti.ru /
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