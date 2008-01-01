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На севере Красноярского края погода с метелью



ИА "Метеоновости" / 13:35 Среда, 27 марта



На Таймыре, где часто проходят циклоны, не прекращаются метели. Вот и 26 марта на юге полуострова ветер усиливался до 27 м/с, и тоже отмечалась метель. В то же время циклон нагнал теплого воздуха. Температура была более чем на 10 градусов выше климатической нормы. А на острове Диксон наблюдался температурный рекорд, -1,8 градуса, тогда как предыдущий абсолютный максимум, -2 градуса наблюдался в 2011 году.



Циклон в ближайшие сутки проследует с Карского моря на острова Северная земля. Метели на Таймыре сохранятся в течение сегодняшнего дня, порывы до 22 м/с, на юге до 27 м/с. А вот 28 марта в тыловой части циклона ветер еще сильнее, до 25 м/с, температура пока не понизится и будет в течение суток от 0 до -5 градусов. / meteonovosti.ru /



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