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Рекорды сибирской погоды



ИА "Метеоновости" / 13:42 Среда, 27 марта



Весна, несмотря на множество циклонов и связанную с ними неустойчивость погоды, все же чувствуется в разных уголках страны. Так, высокие температурные показатели отмечались в минувший вторник, 26 апреля, на Ямале. В Тарко-Сале рекорд, +4,2 градуса, предыдущий максимум 3,7 градуса наблюдался в 1961 году. В Тольке (тоже Ямал) было еще теплее, новый рекорд дня 6,2 градуса, предыдущий 5,2 градуса в 2011 году. В Тобольске воздух прогрелся до 9,3 градуса, тогда как прежде самая высокая температура дня 8,5 градуса в 2008 году.



На севере Сибири вслед за циклоном, который покидает акваторию Карского моря, намечается похолодание, которое особенно заметным будет в ночное время, а днем солнце прогреет воздух местами до +3 градусов.



А вот в Тюменской области пока нет предпосылок для похолодания, 28 марта ожидается +4..+9 градусов. / meteonovosti.ru /



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