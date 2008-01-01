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Новости погоды

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На северо-западе России потепление до +15

ИА "Метеоновости" / 13:48 Среда, 27 марта

  С очередным атлантическим циклоном на северо-запад России придет более теплый воздух. Хотя не исключены осадки. 28 марта днем воздух прогреется до +3..+8 градусов, в Псковской области до +10. В самые последние ни марта температура будет повышаться местами до +12 градусов, в Псковской области до +15. Хотя погода из-за циклона не будет совсем безоблачной, местами могут пройти небольшие осадки. / meteonovosti.ru /
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