

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На северо-западе России потепление до +15



ИА "Метеоновости" / 13:48 Среда, 27 марта



С очередным атлантическим циклоном на северо-запад России придет более теплый воздух. Хотя не исключены осадки. 28 марта днем воздух прогреется до +3..+8 градусов, в Псковской области до +10. В самые последние ни марта температура будет повышаться местами до +12 градусов, в Псковской области до +15. Хотя погода из-за циклона не будет совсем безоблачной, местами могут пройти небольшие осадки. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



