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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 27 марта



В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2,7..+3,3 градуса; Северном +1,0..+3,1 градуса, Северо-восточном +1,3..+3,2 градуса, Восточном +2,4..+3,4 градуса, Юго-восточном +3,2..+3,6 градуса, Южном +2,4..+3,0 градуса, Юго-западном +1,9..+2,6 градуса, Западном +0,8.+3,0 градуса, Северо-западном +1,2..+2,2 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +0,6+0,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +1,2..+3,8 градуса. / meteonovosti.ru /



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