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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 27 марта

  В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2,7..+3,3 градуса; Северном +1,0..+3,1 градуса, Северо-восточном +1,3..+3,2 градуса, Восточном +2,4..+3,4 градуса, Юго-восточном +3,2..+3,6 градуса, Южном +2,4..+3,0 градуса, Юго-западном +1,9..+2,6 градуса, Западном +0,8.+3,0 градуса, Северо-западном +1,2..+2,2 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +0,6+0,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +1,2..+3,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+2
Чт.
28 мар.
+1
Пт.
29 мар.
+5
Сб.
30 мар.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Гаруя		 -29
Чокурдах

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Ираншехр

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