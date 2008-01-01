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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:40 Среда, 27 марта



Погоду в столичной области будет определять тыловая часть циклона. При облачности с прояснениями, местами станет приниматься слабый снег. Температура воздуха в Москве -1..+1 градуса, по области -2..+3. Ветер северо-западный 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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