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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:08 Четверг, 28 марта
Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 2..4 по области -1..+4 градуса. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 753 мм рт. ст..
Для метеочувствительных людей погода в столичном регионе может стать причиной недомогания и появления симптомов ухудшения самочувствия, что будет связано с ростом атмосферного давления и возмущенным геомагнитным фоном.
В первую очередь, такие внешние условия негативно влияют на состояние метеозависимых людей с гипертонической болезнью, хронической ишемической болезнью, нарушениями сердечного ритма, а также с вегетативными расстройствами нервной системы. Уменьшить влияние неблагоприятных внешних факторов помогут лекарства, назначенные врачом, контроль артериального давления. Следует по возможности уменьшить тяжелые физические нагрузки, требует осторожности и работа, связанная с повышенным вниманием.
Геомагнитный фон 28 марта прогнозируется возмущенный. / meteonovosti.ru /
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