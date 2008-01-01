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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:08 Четверг, 28 марта



Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 2..4 по области -1..+4 градуса. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 753 мм рт. ст..



Для метеочувствительных людей погода в столичном регионе может стать причиной недомогания и появления симптомов ухудшения самочувствия, что будет связано с ростом атмосферного давления и возмущенным геомагнитным фоном.



В первую очередь, такие внешние условия негативно влияют на состояние метеозависимых людей с гипертонической болезнью, хронической ишемической болезнью, нарушениями сердечного ритма, а также с вегетативными расстройствами нервной системы. Уменьшить влияние неблагоприятных внешних факторов помогут лекарства, назначенные врачом, контроль артериального давления. Следует по возможности уменьшить тяжелые физические нагрузки, требует осторожности и работа, связанная с повышенным вниманием.



Геомагнитный фон 28 марта прогнозируется возмущенный. / meteonovosti.ru /



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