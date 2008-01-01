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Холодные ночи на юге России



ИА "Метеоновости" / 10:35 Четверг, 28 марта



На юге России держится прохладная погода, хотя отдельные теплые дни в течение марта случались. Так в Сочи самая высокая температура была 12 марта, +19 градусов, а календарная весна началась с холодной погоды, было всего +3,4 градуса и весь день шли осадки. В удаленных от побережья районах ночью при прояснениях отмечались неблагоприятные заморозки. В ближайшее время после прохождения очередного холодного атмосферного фронта, связанного с циклоном из восточной части Украины, уходящего на Поволжье, заморозки в ряде южных районов возобновятся. Так, в Адыгее с 28 по 30 марта заморозки (температура ночью и утром -1:-4 градуса). А 29 и 30 марта в Ставропольском крае по ночам и ранним утром тоже будет немного подмораживать, температура может понизиться до -3 градусов. / meteonovosti.ru /



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