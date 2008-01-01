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На севере Сибири аномально тепло



ИА "Метеоновости" / 11:41 Четверг, 28 марта



Температура воздуха на севере Сибири превышает привычные значения на 14-16 градусов, а в некоторых районах температурная аномалия составляет 20 градусов. Хорошо прогретый воздух поступает сюда в теплых секторах североатлантических циклонов. 27 марта вновь были обновлены многолетние температурные максимумы. В Игарке воздух прогрелся до +3 градусов. Ранее до +2,8 градуса столбики термометров поднялись в 1961 году. В Диксоне было -1,4 градуса. Предыдущий рекорд, -2,6 градуса, остался в 1938 году. И еще один рекорд, мыс Челюскин, -4,8 градуса. Ранее, в 1991 году, здесь было -5,4 градуса.



29 марта теплый воздух задержится на севере Сибири. На Таймыре местами пройдет небольшой снег, при порывистом ветре до 15-20 м/с разыграется метель, температура воздуха ночью -6..-11 градусов, днем -1..-6. В Эвенкии местами воздух прогреется до +2..+7 градусов. На Ямале ненастно и ветрено. Ночью -7..-12, при облачности до нуля, днем 0..+5 градусов. / meteonovosti.ru /



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