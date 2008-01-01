Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
28 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

К концу недели в Москве заметно потеплеет

ИА "Метеоновости" / 12:18 Четверг, 28 марта

  Подходит к концу март - наиболее переменчивый весенний месяц. В марте бывает всякое. То зима возвратится - с морозами и снегопадами, то апрель наступит раньше времени. Ночи в столичном регионе по-прежнему холодные, да и днем не очень тепло. Хотя температура воздуха в пределах климатической нормы, которая для 27 марта составляет ноль градусов. Уже в пятницу температура воздуха в Московском регионе начнет повышаться и превысит привычные показатели на несколько градусов.

29 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки. Ночью в виде снега, днем в виде дождя. В ночные часы термометры покажут 0..-2 градуса, по области до -5, днем +4..+6, по области +1..+6. Скорость северо-западного ветра 5-10 м/с.

30 марта существенных осадков не ожидается, станет еще теплее. Ночью +1..+3, по области -2..+3, днем +6..+8, по области +3..+8. Ветер западный 5-10 м/с.

В воскресенье, 31 марта, день будет очень теплым, +8..+10 градусов. Ночью 0..+5. Местами пройдут небольшие дожди. Скорость западного ветра 5-10 м/с.

С начала новой недели температура воздуха немного понизится. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+1
Чт.
28 мар.
+1
Пт.
29 мар.
+5
Сб.
30 мар.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Ахмадабад		 -27
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Олбери

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100