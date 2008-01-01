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К концу недели в Москве заметно потеплеет



ИА "Метеоновости" / 12:18 Четверг, 28 марта



зима возвратится - с морозами и снегопадами, то апрель наступит раньше времени. Ночи в столичном регионе по-прежнему холодные, да и днем не очень тепло. Хотя температура воздуха в пределах климатической нормы, которая для 27 марта составляет ноль градусов. Уже в пятницу температура воздуха в Московском регионе начнет повышаться и превысит привычные показатели на несколько градусов.



29 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки. Ночью в виде снега, днем в виде дождя. В ночные часы термометры покажут 0..-2 градуса, по области до -5, днем +4..+6, по области +1..+6. Скорость северо-западного ветра 5-10 м/с.



30 марта существенных осадков не ожидается, станет еще теплее. Ночью +1..+3, по области -2..+3, днем +6..+8, по области +3..+8. Ветер западный 5-10 м/с.



В воскресенье, 31 марта, день будет очень теплым, +8..+10 градусов. Ночью 0..+5. Местами пройдут небольшие дожди. Скорость западного ветра 5-10 м/с.



С начала новой недели температура воздуха немного понизится. / meteonovosti.ru /



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