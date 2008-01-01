

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Камчатке бушует циклон



ИА "Метеоновости" / 12:31 Четверг, 28 марта



Циклонический вихрь, кружащий над югом Камчатки, набирает силу. Из-за чего на полуострове идет снег, усиливается ветер. 27 и ночью 28 марта в южных районах порывы ветра достигли ураганной силы, 33-36 м/с.



29 марта влияние циклона на Камчатке сохранится. В южной половине пройдет снег от небольшого до умеренного, ветер на восточном побережье усилится до 22-27 м/с в порывах, поднимется метель, ночью термометры покажут -1..-6 градусов, при прояснениях -11..-16, днем +3..-2. В северной половине местами небольшой снег, порывы ветра 10-15 м/с. Температура воздуха в ночные часы -13..-18, при облачности -3..-8, днем +1..-4, местами -3..-8. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



