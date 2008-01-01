Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
28 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Камчатке бушует циклон

ИА "Метеоновости" / 12:31 Четверг, 28 марта

  Циклонический вихрь, кружащий над югом Камчатки, набирает силу. Из-за чего на полуострове идет снег, усиливается ветер. 27 и ночью 28 марта в южных районах порывы ветра достигли ураганной силы, 33-36 м/с.

29 марта влияние циклона на Камчатке сохранится. В южной половине пройдет снег от небольшого до умеренного, ветер на восточном побережье усилится до 22-27 м/с в порывах, поднимется метель, ночью термометры покажут -1..-6 градусов, при прояснениях -11..-16, днем +3..-2. В северной половине местами небольшой снег, порывы ветра 10-15 м/с. Температура воздуха в ночные часы -13..-18, при облачности -3..-8, днем +1..-4, местами -3..-8. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+1
Чт.
28 мар.
+1
Пт.
29 мар.
+5
Сб.
30 мар.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Ахмадабад		 -27
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Олбери

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100