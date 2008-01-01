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Грозовые дожди на Балканском полуострове



ИА "Метеоновости" / 12:50 Четверг, 28 марта



Небольшой средиземноморский циклон, закрутившийся на волне, определял погодные условия в Греции. 27 марта на Балканском полуострове и на островах прошли сильные дожди, количество выпавших за неполные сутки осадков достигло 32 мм. В отдельных районах прогремели грозы.



29 марта Греция окажется на границе антициклона и циклона. Ожидается ветреная погода. Возможных кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные часы +6..+11 градусов, днем +11..+16, что немного ниже привычных значений. / meteonovosti.ru /



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