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Новости погоды

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На Таймыре разыгралась метель

ИА "Метеоновости" / 12:58 Четверг, 28 марта

  Необычные погодные условия на Таймыре. Погоду здесь определяют как циклон, так и антициклон. Циклонический вихрь, центр которого расположился над Новой Землей, оказывает влияние на погоду в западной половине Таймыра. А восточная половина остается под опекой антициклона. Из-за большой разницы атмосферного давления между циклоном и антициклоном возникает ветер. Порывы его достигают 27 м/с. 27 марта на полуострове шел снег, при порывистом ветре поднималась метель.

29 марта циклон будет продвигаться по северу Таймыра. Местами пройдет небольшой снег, при порывистом ветре до 15-20 м/с разыграется метель, температура воздуха ночью -6..-11 градусов, днем -1..-6. Такая температура превышает привычные показатели на 14-16 градусов. / meteonovosti.ru /
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