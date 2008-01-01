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На Таймыре разыгралась метель



ИА "Метеоновости" / 12:58 Четверг, 28 марта



Необычные погодные условия на Таймыре. Погоду здесь определяют как циклон, так и антициклон. Циклонический вихрь, центр которого расположился над Новой Землей, оказывает влияние на погоду в западной половине Таймыра. А восточная половина остается под опекой антициклона. Из-за большой разницы атмосферного давления между циклоном и антициклоном возникает ветер. Порывы его достигают 27 м/с. 27 марта на полуострове шел снег, при порывистом ветре поднималась метель.



29 марта циклон будет продвигаться по северу Таймыра. Местами пройдет небольшой снег, при порывистом ветре до 15-20 м/с разыграется метель, температура воздуха ночью -6..-11 градусов, днем -1..-6. Такая температура превышает привычные показатели на 14-16 градусов. / meteonovosti.ru /



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