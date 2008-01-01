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Сильные дожди прошли в Краснодарском крае



ИА "Метеоновости" / 13:36 Четверг, 28 марта



Погодные условия на юге ЕТР меняются стремительно. Несмотря на повышенный фон атмосферного давления, Краснодарский край не остался в стороне от непогоды. Территорию пересекают атмосферные фронты. 27 и в ночь на 28 марта шли сильные дожди, в горах с мокрым снегом. Количество выпавших осадков достигло 19 мм.



29 марта атмосферное давление продолжит расти, но и влияние атмосферных фронтов не ослабеет. Местами пройдут осадки различной интенсивности. Температура воздуха ночью -3..+2, днем +3..+8, местами до 12. В ночные часы ожидаются заморозки до -1..-4 градусов. На Черноморском побережье температура воздуха ночью -1..+4 градуса, днем +6..+11. / meteonovosti.ru /



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