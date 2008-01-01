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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:56 Пятница, 29 марта

  Предстоящим днём северный циклонический вихрь из Баренцева моря и система его фронтальных разделов внесут свои "штрихи" в формирование погоды Московского региона. Влияние атмосферных фронтов начнётся с северных, северо-западных районов Подмосковья и с дальнейшим распространением на Москву и далее в юго-восточном направлении.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 29 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 4..6, по области 1..6 градусов. Ветер западного, юго-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы.

Такая погода неблагоприятна для тех у кого наблюдаются хронические заболевания бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата. Перепады атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у людей, страдающих гипотонией, вегето-сосудистой дистонией.

Следует поддерживать организм лекарствами, которые назначены врачом, а также использовать народные средства, адаптогены и витаминные комплексы.

Геомагнитный фон 29 марта прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /
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