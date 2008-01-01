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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:41 Пятница, 29 марта



Близится к завершению самый непостоянный и переменчивый месяц весны. Погодные условия в марте меняются очень быстро. И порой не поймешь, зима вернулась, или апрель пришел раньше времени. Например, под утро 29 марта 1899 года столицу сковал лютый мороз, температура воздуха понизилась до -20,7 градуса. А в 2007 году было очень тепло, 16,5 градуса. Следует отметить, что март 2007 года завершался очень теплой погодой. Было установлено 4 температурных максимума подряд. Случались в этот день и сильные осадки. В 1954 году в Москве выпало 16,5 мм небесной влаги. Гроза прогремела в 1983 году.



В прошлом, 2018 году, температура воздуха была на 4,4 градуса ниже привычных значений. Ночью термометры показали -12,6 градуса, днем воздух прогрелся до 1,9 градуса. Осадков не было. Снега на улицах было много, до 43 см по данным станции ВДНХ.



Сегодня днем при облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в столице 4..6 градусов, по области 1..6. Ветер северо-западный 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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