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На юге Дальнего Востока сохраняется холодная погода



ИА "Метеоновости" / 09:58 Пятница, 29 марта



В южной половине Дальневосточного округа март начался с теплой погоды. В первой декаде в отдельные дни среднесуточная температура почти на 10 градусов превышала средние многолетние значения. Тепло сохранялось вплоть до двадцатых чисел месяца. Но затем погода повернула на зимний режим. Заметно похолодало, в отдельные ночи морозы усилились до -10.-15 градусов. Холодная погода сохранялась и в минувшие сутки. В Амурской области, Хабаровском, Приморском краях, на Сахалине и Камчатке температура не дотянула до нормы 4-6 градусов.



Холодный воздух поступал с северными ветрами в тыловой части обширного тихоокеанского циклона. Его центр кружил вблизи Камчатского полуострова. А потому на юге округа холодная погода сопровождалась осадками и порывистым ветром. На Сахалине порывы ветра достигали 27 м/с, на юге Курильской гряды он усиливался до 21 м/с. А самая неблагоприятная погода отмечалась на восточном побережье Камчатского края. Здесь шел сильный снег, выпало до 9 мм, при ветре до 38 м/с поднялась метель.



Сегодня циклон еще не изменит своего местоположения и останется глубоким. А потому неблагоприятная погода на Камчатке и Курильских островах сохранится. / meteonovosti.ru /



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