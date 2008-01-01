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Зима недаром злится



ИА "Метеоновости" / 11:54 Пятница, 29 марта



Как не вспомнить стихи известного русского поэта Ф.И. Тютчева, наблюдая за московской погодой в утренние часы пятницы. Снегопад в столицу принес теплый атмосферный фронт. Он малоподвижный, а потому остается полноправным хозяином погоды всю первую половину дня. Но уже к вечеру, смещаясь на юго-запад, он освободит московскую землю от ненастья. Заметно поубавившиеся сугробы вновь подрастут.



По состоянию на 9 часов утра 29 марта, высота сугробов на ВДНХ составляла 5 см, а в районе Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии и в центре города уменьшилась до 1 см. На отдельных участках столицы снег сошел.



В Подмосковье самыми снежными остаются восточные и юго-восточные районы, а наибольшая высота снега зафиксирована в Черустях - 18 см. Меньше всего снега на западе и северо-западе, местами до 1 см. / meteonovosti.ru /



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