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Пятница
29 марта 2019
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Новости погоды

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Зима недаром злится

ИА "Метеоновости" / 11:54 Пятница, 29 марта

  Как не вспомнить стихи известного русского поэта Ф.И. Тютчева, наблюдая за московской погодой в утренние часы пятницы. Снегопад в столицу принес теплый атмосферный фронт. Он малоподвижный, а потому остается полноправным хозяином погоды всю первую половину дня. Но уже к вечеру, смещаясь на юго-запад, он освободит московскую землю от ненастья. Заметно поубавившиеся сугробы вновь подрастут.

По состоянию на 9 часов утра 29 марта, высота сугробов на ВДНХ составляла 5 см, а в районе Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии и в центре города уменьшилась до 1 см. На отдельных участках столицы снег сошел.

В Подмосковье самыми снежными остаются восточные и юго-восточные районы, а наибольшая высота снега зафиксирована в Черустях - 18 см. Меньше всего снега на западе и северо-западе, местами до 1 см. / meteonovosti.ru /
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