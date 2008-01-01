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Новости погоды

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Затяжная весна на юге России

ИА "Метеоновости" / 12:06 Пятница, 29 марта

  Как правило, в конце марта в южных районах Европейской России начинается активная вегетация, а в отдельные годы зацветают и сады. Но нынешний март поскупился на тепло, особенно в конце месяца.

Сначала март на юге России взял курс на тепло. В первой декаде месяца в Краснодарском и Ставропольском краях дневная температура зачастую повышалась до 16..19 градусов. Сильных дождей не наблюдалось, но дни были ветреными, порывы ветра достигали 18-21 м/с.

Но во второй половине месяца погода решила придержать тепло. Вначале температура вошла в рамки климатической нормы, а в последующем стала отставать от нее. Среднесуточная температура в большинстве южных районов оказалась на 1-2 градуса ниже средних многолетних значений. Ночью и утром 29 марта местами в Краснодарском крае отмечались заморозки в воздухе: по данным метеостанций минимальная температура воздуха составила -1,1...-3,6 градусов. В Адыгее и на северо-западе Ставропольского края заморозки критериев опасного явления не достигли, по данным наблюдений минимальная температура воздуха составила -0,2...-0,4 градусов.

Не по сезону холодная погода сопровождалась осадками и порывистым ветром. Сильный дождь прошел на юге Краснодарского края, в районе Адлера выпало до 21 мм. В Красной Поляне дождь шел вперемежку со снегом, отмечалось налипание мокрого снега диаметром до 15 мм. В горах Северного Кавказа осадки шли в виде мокрого снега. В республике Северная Осетия-Алания налипание мокрого снега было до 51 мм.

В субботу местами еще пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, а в воскресенье осадки прекратятся, но сохранится порывистый ветер. В ночь на субботу местами в Краснодарском крае и в Адыгее сохранятся заморозки в воздухе до -1...-4, что является опасным явлением, а днем в южных районах потеплеет до +13, а в воскресенье местами до +16. На черноморском побережье в субботу еще прохладно, днем 8..13, в воскресенье потеплеет до 13..18, в районе Сочи до 20 градусов. / meteonovosti.ru /
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