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На Чукотке температура устанавливает рекорды



ИА "Метеоновости" / 12:54 Пятница, 29 марта



Распределение температуры в прошедшие сутки можно считать не типичным для последних мартовских дней. В то время, как на Европейском юге и в южной половине Дальневосточного округа температура на 1-2 градуса отставала от нормы, в северных районах Сибири и на северо-востоке России весна забежала далеко вперед. Как сообщалось на севере Сибири зарегистрированы новые рекорды суточного максимума. Но не только эти районы отличились редким теплом. Рекордных значений достигла температура и в Чукотском автономном округе.



Городом-рекордсменом стала самая восточная точка Евразии - мыс Уэлен. Максимальная температура 28 марта здесь составила +0.3 градуса, оставив позади рекорд 1954 года со значением 0 градусов.



Аномально теплая погода и на севере Сибири, и на северо-востоке Дальневосточного округа сохранится и в первую неделю апреля. Температура воздуха предполагается выше нормы на 10-12, а на Таймыре на 14 градусов. / meteonovosti.ru /



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