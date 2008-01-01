Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:54 Пятница, 29 марта
В 12 часов в Москве облачная погода, слабые осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,7..+2,4 градуса; Северном +0,6..+2,3 градуса, Северо-восточном +0,8..+2,3 градуса, Восточном +1,4..+1,8 градуса, Юго-восточном +1,4..+2,0 градуса, Южном +1,0..+2,0 градуса, Юго-западном +0,8..+1,3 градуса, Западном +0,1.+1,4 градуса, Северо-западном +1,1..+1,7 градуса.
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В Зеленограде слабый снег, температура воздуха +1,0 градуса, на территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха +0,6..+1,3 градуса. / meteonovosti.ru /