

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Аномальное тепло на севере Сибири



ИА "Метеоновости" / 12:59 Пятница, 29 марта



С середины февраля погода на сибирских просторах заторопила весну. В южных районах Сибири после тридцати- и даже сорокаградусных морозов резко потеплело. Ночью температура повысилась до небольших отрицательных значений, а днем повышалась до 1:6 градусов. Погода марта продолжила теплую эстафету и уже с первых дней становилось все теплее. В середине марта среднесуточная температура превысила средние многолетние значения на 10-13 градусов, а в дневные часы ее максимальное значение легко преодолевало отметку в +10 градусов.



В итоге за прошедшие дни марта над Восточной Сибирью сформировался очаг аномального тепла. Температура воздуха превысила норму на 6-8 градусов. Центр очага остается над северной половиной Красноярского края.



Не по сезону теплыми были и вчерашние сутки. Температура воздуха на всей территории Сибири превысила норму на 4 градуса и более, а очаг сформировался над северными районами. В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, на Таймыре, в Туруханском районе и Эвенкии среднесуточная температура превысила норму на 10-16 градусов.



При этом не обошлось без температурных рекордов. Они были установлены в большинстве городов севера Сибири. На острове Диксон максимальная температура составила -1.0 градус, предыдущий рекорд, -1.2 градуса, удерживался с 2008 года, на мысе Челюскин максимумом 28 марта стало значение -2.9, что на 1.1 градуса выше рекорда 1991 года. В столице Эвенкии, Туре, по праву считающемся сибирским полюсом холода, днем максимальная температура составила +7.1 (предыдущий рекорд +6.9 отмечен в 1953 году). / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



