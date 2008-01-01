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Новости погоды

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Снега в России еще много

ИА "Метеоновости" / 13:26 Пятница, 29 марта

  Несмотря на то, что за минувшие мартовские дни почти на всей территории России температура воздуха значительно превысила норму, о полном сходе снега, во всяком случае на азиатской территории, говорить еще рано.

На территории Европейской России снега нет южнее пятидесятой параллели, а также в Калининградской области, местами на юге Псковской области и юго-западе Черноземья, за исключением предгорных и горных районов Северного Кавказа. На остальной территории снег лежит, а его наибольшая высота наблюдается в районе Воркуты, где сугробы больше метра и составляют местами 125 см.

В Москве, по данным ВДНХ, на сегодняшний день, высота сугробов уменьшилась до 5 см. Но, учитывая снегопад в первой половине дня пятницы, это цифра может увеличиться.

На азиатской территории снега нет лишь на крайнем юге Сибири и Забайкальского края. А сугробы более метра, до 129 см, традиционно сохраняются в континентальных районах Камчатского края. / meteonovosti.ru /
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