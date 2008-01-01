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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:50 Суббота, 30 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 6..8, по области 3..8 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 65%.

Такая весенняя перестройка и неустойчивые метеопараметры в переходные сезоны года могут негативно влиять на самочувствие, настроение, физическую работоспособность метеозависимых людей. У наиболее метеочувствительных людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, синдромом хронической усталости могут отмечаться и различные симптомы ухудшения общего состояния.

Регулярные закаливающие процедуры, прогулки на свежем воздухе, прием поливитаминов, адаптогенов, лекарств, рекомендованных лечащим врачом, помогут уменьшить проявления метеочувствительности.

Геомагнитный фон прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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