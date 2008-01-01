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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:23 Суббота, 30 марта



Календарный март завершается и погода, после кратковременного похолодания, возвращается в теплое русло. Сегодня максимальная температура в городе ожидается от 8 до 10 тепла, а ее среднесуточное значение на 5-6 градусов превысит обычные для этой поры.



Но даже при таком тепле, рекордных значений сегодня температуре не достичь. Он останется в аномально теплом, 2007 году, когда 30 марта максимальная температура достигла +17.5 градусов, установив рекорд.



А самая холодная ночь отмечалась в далеком 1899 году, под утро морозы усилились до -18.8 градусов.



В прошлом, 2018 году, ночь была морозной, -9.1 градусов, а днем потеплело до +3.3. Осадков не отмечалось, но снега было еще много, на метеостанции ВДНХ - 41 см. / meteonovosti.ru /



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