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Новости погоды

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Восток страны не покидает циклон

ИА "Метеоновости" / 10:35 Суббота, 30 марта

  В течение всего зимнего сезона восточные районы России один за другим бороздят ненастные циклоны. В большинстве случаев активная циклоническая деятельность развивается в южных широтах, вблизи японских островов. Циклоны поднимаются на северо-восток, захватывая и российские территории. Очередной вихрь, минуя дальневосточные острова, вот уже вторые сутки кружит вблизи юго-восточного южного побережья Камчатки. Именно здесь в минувшие сутки сохранялась самая неблагоприятная погода: сильный снег, выпало до 24 мм осадков, метель, ветер до 23 м/с. Ветреная погода сохранялась и на Курилах, порывы достигали 21 м/с.

Свое положение циклон сохранит и сегодня. А в воскресенье продолжит смещаться на северо-восток, увлекая и зону неблагоприятной погоды. На восточном побережье Чукотского а.о. ожидается сильный ветер, 18-23 м/с, метель. / meteonovosti.ru /
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