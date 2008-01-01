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Новости погоды

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Снега в Москве осталось немного

ИА "Метеоновости" / 10:52 Суббота, 30 марта

  Теплый атмосферный фронт, пересекающий столичный регион в первой половине дня пятницы, вернул зимнюю погоду. Шел снег, переходящий в мокрый снег, а затем и в морось. В Москве выпало от 1 до 3 мм. А высота снежного покрова продолжала уменьшаться. И если в пятницу утром по данным ВДНХ она составляла 5 см, то в субботу в это же время уменьшилась уже до 3 см. Наибольшая высота снега зарегистрирована на северо-западе Москвы, в Тушино и Измайлове она составляет 7-8 см, а в центре города - всего 1 см.

По области самые высокие сугробы отмечаются в Кашире и Черустях, по 14 см, а в Серпухове и Вязьме снег почти сошел, его высота - 1 см. / meteonovosti.ru /
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