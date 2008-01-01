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В Казахстане и Средней Азии аномально тепло



ИА "Метеоновости" / 11:21 Суббота, 30 марта



Уже с первых дней марта в Казахстане установилась очень теплая погода. Даже в северных областях страны в отдельные дни температура воздуха превышала норму на 10 градусов. А из-за преобладания антициклонального характера погоды осадков почти не наблюдалось.



Не стал исключением и вчерашний день. Теплее было на всей территории Казахстана, но наибольшие величины положительной аномалии отмечались на востоке Казахстана. Здесь среднесуточная температура на 8-10 градусов превысила норму. Очаг аномального тепла охватил и Кыргызстан.



В ряде пунктов Республики температура установила новые рекорды. Так, Усть-Каменогорске, административном центре Восточно-Казахстанской области, температура повысилась до +1.8, оставив предыдущий рекорд со значением +17.6 градусов отмечался в 1989 году. В Кыргызстане городом-рекордсменом стал Нырын, новый максимум для 29 марта теперь составляет +20.5 (предыдущий, +20.9, удерживался с 1962 года).



Аномально теплая погода на востоке Казахстана и Средней Азии сохранится и в первой декаде апреля. / meteonovosti.ru /



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