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Арктика бьет рекорды по теплу



ИА "Метеоновости" / 11:28 Суббота, 30 марта



Распределение температуры на территории России в прошедшие сутки можно считать не типичным для последних мартовских дней. В то время, как на Европейском юге и в южной половине Дальневосточного округа, температура на 1-2 градуса отстает от нормы, в северных районах Сибири и на арктическом побережье Дальнего Востока весна забежала далеко вперед.



Так, на Новосибирских островах, расположенных между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем, а точнее, на самом крупном острове архипелага, острове Котельный, максимальная температура 29 марта составила -5.2 градуса, что стало суточным рекордом. Предыдущий рекорд со значением -6.4 отмечался в 2011 году.



Аномально теплая погода в этих районах сохранится и в апреле. / meteonovosti.ru /



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