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Новости погоды

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Заморозки на Европейском юге

ИА "Метеоновости" / 12:01 Суббота, 30 марта

  Во второй половине марта погода в южных районах Европейской России повернула на холод. Так, за прошедшие сутки среднесуточная температура в Ростовской области, Краснодарском, Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа и в Крыму оказалась ниже нормы на 2 градуса.

Заморозки отмечались на большей части территории. В Краснодарском крае температура понижалась до -3 градусов, в Ставропольском - до -4, в Адыгее до -5 градусов. Еще ниже была температура в республиках Северного Кавказа. В станице Зеленчукская, что в Карачаево-Черкесии, под утро 30 марта было -10 градусов, а на Клухорском перевале, самом высокогорном участке Военно-Сухумской дороги, -14 градусов.

На юге Краснодарского края и в отдельных республиках Северного Кавказа прошли осадки. В Северной Осетии отмечался сильный снег, выпало до 14 мм, наблюдалось налипание мокрого снега, диаметр отложения доходил до 22 мм.

Холодная погода на Европейском юге сохранится и в первые дни апреля. / meteonovosti.ru /
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