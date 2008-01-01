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Март в Москве останется верен себе



ИА "Метеоновости" / 13:29 Суббота, 30 марта



Завершается первый месяц весны, и, несмотря на неустойчивость погоды в течение месяца, в среднем в Москве он будет теплее обычного (предварительно на два с половиной градуса).



Таким образом, март 2019 года пополнит копилку "теплых" мартов. За последние 100 лет этот месяц заметно потеплел. Так, в первом пятидесятилетии (с 1901 по 1950 годы) прошлого столетия в 30 годах он был холодным (средняя месячная температура воздуха на 1 и более градусов была ниже нормы). На этот же период приходится самый холодный март за весь период инструментальных наблюдений над погодой. Это случилось в 1917 году, когда средняя за месяц температура воздуха составила -10.4 градуса при норме -2.2 градуса.



В промежутке с 1951 по 2000 годы холодных мартов отмечено уже 17.



В текущем тысячелетии лишь четыре раза первый месяц весны пугал морозами. В 2005 году средняя за месяц температура отстала от нормы на 3.8 градусов, в 2006 году - на 1.5, в 2013 году - на 4.4, в 2018 году на 2.9 градусов. В остальные годы он либо радовал теплом, как в этом году, либо был в пределах климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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