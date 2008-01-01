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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:53 Воскресенье, 31 марта

  Последний день марта окажется для жителей Москвы и Подмосковья солнечным и теплым. С западным ветром продолжится поступление теплого воздуха. Лишь ближе к вечеру столицу и область пересечет атмосферный фронт, который местами прольет небольшой дождь и освежит воздух. Максимальная температура в Москве 10..12, по области 7..12 градусов. Атмосферное давление немного понизится и составит 742 мм рт ст, что ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 60%. Ветер западный 5-10, местами его порывы могут достигать 15 м/с.

Основные метеопараметры в Москве и области вновь меняются. Атмосферное давление продолжает падать, и окажется немного ниже привычных значений, а температура воздуха повышается. У здоровых людей весенняя перестройка погоды не должна вызвать заметных метеопатических реакций, а людям метеозависимым придется нелегко. Особенно это касается людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов, синдромом хронической усталости. Для укрепления здоровья рекомендуются закаливающие процедуры, прогулки на свежем воздухе, прием поливитаминов, адаптогенов, лекарств, рекомендованных лечащим врачом. / meteonovosti.ru /
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