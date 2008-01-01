

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:53 Воскресенье, 31 марта



Последний день марта окажется для жителей Москвы и Подмосковья солнечным и теплым. С западным ветром продолжится поступление теплого воздуха. Лишь ближе к вечеру столицу и область пересечет атмосферный фронт, который местами прольет небольшой дождь и освежит воздух. Максимальная температура в Москве 10..12, по области 7..12 градусов. Атмосферное давление немного понизится и составит 742 мм рт ст, что ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 60%. Ветер западный 5-10, местами его порывы могут достигать 15 м/с.



Основные метеопараметры в Москве и области вновь меняются. Атмосферное давление продолжает падать, и окажется немного ниже привычных значений, а температура воздуха повышается. У здоровых людей весенняя перестройка погоды не должна вызвать заметных метеопатических реакций, а людям метеозависимым придется нелегко. Особенно это касается людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов, синдромом хронической усталости. Для укрепления здоровья рекомендуются закаливающие процедуры, прогулки на свежем воздухе, прием поливитаминов, адаптогенов, лекарств, рекомендованных лечащим врачом. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



