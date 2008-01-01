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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:51 Воскресенье, 31 марта

  Календарный март завершается, и погода в последний день первого весеннего месяца порадует москвичей редким для этого времени года теплом. Максимальная температура воздуха ожидается от 8 до 10 градусов. Но дискомфорт в погоду внесет порывистый западный ветер, местами он может усиливаться до 15 м/с.

Несмотря на столь высокую ожидаемую температуру воздуха, рекордных значений сегодня ей не достичь. Максимум останется в аномально теплом, 2007 году, когда 31 марта было зафиксировано +17.2 градуса, тем самым установив суточный рекорд. Абсолютный рекорд месяца, +19.4 градуса, отмечался 25 марта 2014 года.

А самая холодная ночь 31 марта наблюдалась в далеком 1880 году, под утро морозы усилились до -21.5 градусов.

В прошлом, 2018 году, ночь была морозной, -4.1 градуса, а днем потеплело до +2.9. Шел снег, выпало около 1 мм осадков, и его высота, на метеостанции ВДНХ, увеличилась до 42 см. / meteonovosti.ru /
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