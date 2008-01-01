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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:56 Воскресенье, 31 марта

  Утро воскресного дня встретило москвичей теплом и солнцем. На главной метеостанции города - ВДНХ столбик термометра преодолел отметку в +8 и достиг +8.1 градуса. В районе ТСХА и в центре Москвы - на Балчуге +7.7, в районе МГУ +7.1, в Тушино +6.9 градуса. Ветер западный, юго-западный в районе ТСХА с порывами до 9 м/с.

Атмосферное давление пониженное 742 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 64%. / meteonovosti.ru /
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местное
+8
Вс.
31 мар.
+10
Пн.
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Вт.
2 апр.
+5
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+39
Нагпур		 -18
Кууджуак

некомфортное место: Воркута
комфортное место: Хисар

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