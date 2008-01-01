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Новости погоды

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На востоке Чукотки снег, метели и порывистый ветер

ИА "Метеоновости" / 11:46 Воскресенье, 31 марта

  Накануне атмосферный фронт циклона, который располагался у юго-восточного побережья Камчатки, дотянулся до восточного побережья Чукотки, где и отметился порывистым ветром. В Анадыре и Эгвекиноте порывы достигали 17-18 м/с, в Уэлене до 22 м/с. В теплом секторе циклона, температура повысилась до слабо отрицательных значений, а в Уэлене до +0.4 градуса. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения более, чем на 12 градусов, но до рекордов дело не дошло.

В начале новой недели восток Чукотки останется в зоне атмосферного фронта, который местами и будет сыпать небольшим снегом, на побережье Восточно-Сибирского и Берингова морей ветер окрепнет в порывах 12-17 м/с, низовая метель, днем подморозит до -5 градусов. / meteonovosti.ru /
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