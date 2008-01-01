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ИА "Метеоновости" / 12:58 Воскресенье, 31 марта



День перевалил за полдень, солнце продолжает радовать теплом. В 12 часов на главной метеостанции столицы температура повысилась до +12.4, в центре - на Балчуге уже +13.2, в районе МГУ +12.3, в районе ТСХА +12, в Тушино +11.7 градуса. Ветер западный, слабый, лишь в районе МГУ его порывы достигают 9 м/с, ТСХА 11 м/с.



Атмосферное давление пониженное 741 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 42%. / meteonovosti.ru /



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