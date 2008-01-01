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В Иркутской области сыро и ветрено



ИА "Метеоновости" / 13:08 Воскресенье, 31 марта



Накануне Иркутская область находилась в поле повышенного давления, которое формировал антициклон. Осадков не было, но в ранние утренние часы при ясном небе сформировались туманы, и видимость не превышала 500 метров.



Но уже в начале новой недели о себе заявит циклон, центр которого будет располагаться над средним течением Енисея, а его атмосферный фронт накроет область. Местами будет лепить мокрый снег разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах снег, утром при прояснениях сформируются туманы, ухудшая видимость на дорогах. В теплом секторе циклона температура в Иркутской области повысится до 1..6 тепла, ветер окрепнет в порывах до 14 м/с, в центральных и южных районах до 16 м/с. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на пару-тройку градусов. / meteonovosti.ru /



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