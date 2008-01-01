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Новости погоды

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О пожарной опасности на юге Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:20 Воскресенье, 31 марта

  Антициклон, который опекает южные районы Западной Сибири, одаривает ясной и солнечной погодой. Среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 8-10 градусов.

В условиях антициклональной погоды осадков нет, а если они и выпадают, то местами. Поэтому в южных районах региона нарастает степень пожарной опасности.

В понедельник атмосферный фронт в отдельных районах отметится осадками разной интенсивности и продолжительности в виде мокрого снега и дождя, которые будут сопровождаться усилением ветра в порывах до 18 м/с. Преобладающая температура днем 4..9, в Алтайском крае до 15, а в Горном Алтае до 17 градусов тепла.

При такой ситуации велика вероятность нарастания в этих районах степени пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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