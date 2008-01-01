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Новости погоды

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К Уралу приближается зона ненастья

ИА "Метеоновости" / 13:34 Воскресенье, 31 марта

  Волновой со Скандинавии семимильными шагами направляется на восток и уже сегодня он принес в Пермский край ливневый дождь со снегом. Атмосферный фронт циклона дотянулся до Екатеринбурга и Челябинска, где отмечаются небольшие дожди.

В начале новой недели погода на Урале ухудшится. Пройдут небольшие и умеренные осадки, на севере Пермского края (вблизи центра циклона) сильные, лишь Курганская область окажется вне досягаемости ненастья. В ночные и утренние часы слабый гололед, порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Днем, в теплом секторе циклона от 4 до 9 тепла. / meteonovosti.ru /
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