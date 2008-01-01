Новости погоды
И снова о заморозках на Европейском Юге
ИА "Метеоновости" / 13:48 Воскресенье, 31 марта
Холодный воздух, обосновавшийся на юге Европейской территории, в ночные и утренние часы последнего дня марта, прихватил воздух заморозками от -1 до -4.5 градусов в Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях. Хорошо то, что они никакого ущерба не нанесли.
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В предстоящие сутки волновой циклон, скользящий по Малой Азии, заденет Европейский Юг, где местами отметится небольшими и умеренными осадками в виде дождя, в ночные часы с мокрым снегом, только в Ростовской и Волгоградской областях, где сохранится влияние антициклона, без осадков. Ночью и утром по северной половине Южного округа сформируется туман, ветер восточный, юго-восточный, местами его порывы достигнут 13-18 м/с, в Калмыкии до 20 м/с. Ночью и утром в Адыгее, местами по южной половине Краснодарского края, в северо-западных районах Ставрополья воздух еще будет прихватывать заморозок до -1..-4 градусов. Днем температура повысится до 10...15, местами до 18, на Черноморском побережье 9...14, местами до 16 тепла. / meteonovosti.ru /