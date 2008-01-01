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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:30 Понедельник, 1 апреля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 3..8 градусов. Ветер северо-западный 5-10, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.

В столичном регионе станет прохладнее. Понижение температуры будет сопровождаться ростом атмосферного давления, фон которого станет немного выше нормального, усилится ветер, уменьшится вероятность осадков, из-за облаков чаще будет выглядывать солнце. Для большинства такие изменения индифферентны. У метеочувствительных же людей такие колебания метеопараметров могут стать причиной ухудшения самочувствия. Прежде всего, это касается лиц, страдающих вегето-сосудистой дистонией, нарушениями ритма сердца, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а из-за порывистого ветра чувство тревоги и беспокойства могут испытывать люди с психо-эмоциональными расстройствами. В это переходное время года не забывайте о закаливающих процедурах, прогулках на свежем воздухе и приеме поливитаминов. / meteonovosti.ru /
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