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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:13 Понедельник, 1 апреля



Март передал бразды правления центральному месяцу весны - апрелю, который в первый день принесет прохладу. По прогнозу максимальная температура в Москве составит 5..7 градусов. Поэтому рекорд останется за 1983 годом, когда воздух разогрелся до +17.8 градуса. Рекордно низкая температура для 1 апреля -21 градус наблюдалась в позапрошлом веке, в 1879 году. И с тех пор холоднее 1 апреля не было ни разу.



1 апреля прошлого, 2018 года, выдалось не очень теплым: ночью было +0.5 градуса, днем температура повысилась лишь до +4.8 градуса. Однако, среднесуточное значение превысило климатическую норму на 1.4 градуса. / meteonovosti.ru /



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