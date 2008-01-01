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Волна тепла в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:34 Понедельник, 1 апреля



Последние дни марта принесли потепление на запад Европейской территории России, температура повышалась в прошедшие выходные дни, 30 и 31 марта до 15..17 градусов. Захватило тепло и Московский регион. 31 марта стало самым теплым днем нынешней весны. На станции ВДНХ температура повысилась до 14,7 градуса. В центре города, на Балчуге было ровно +15 градусов. А на западе столицы отмечена температура +16 градусов. Верхний слой почвы при такой температуре и солнечной погоде, которая простояла большую часть светового дня, на станции ТСХА прогрелся до 12 градусов, хотя в ночь на 1 апреля остыл до 1,5 градуса. Снега в столице на метеостанциях уже нет вовсе. Только в Тушино он задержался, там его до 3 см. Местами по области есть еще немного снега, 1-4 см. В Черустях снега осталось 8 см. / meteonovosti.ru /



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